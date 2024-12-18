«Перед происшествием уехал»: предчувствовал ли Николай Караченцов аварию, после которой стал инвалидом

Друг актера Николая Караченцова Николай Лещуков ответил, предчувствовал ли народный артист РСФСР аварию в 2005 году. Напомним, после нее артист стал инвалидом и не смог вернуться к работе.

По признанию Лещукова, этой темы они никогда не касались.

«Он перед происшествием куда-то уехал», - поделился актер в разговоре с mk.ru.

После возвращения домой Караченцов всегда оповещал о приезде. Так было и в конце февраля 2005 года. Лещуков ехал по МКАДу, когда позвонила жена актера. Она сообщила, что тот в реанимации. При этом друзья собирались встретиться после обеда.

Актер признался, что после звонка «был не в состоянии сдвинуться с места». Некоторое время он простоял на обочине.

«Порой так хочется услышать этот неподражаемый голос в телефонной трубке: «Колюня, я в Москве, найди меня завтра…», - поделился он.

Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года Караченцов ехал за рулем иномарки и врезался в столб в Москве. Он ехал к супруге в квартиру после звонка и сообщения о том, что от рака умерла ее мать. После аварии Караченцову сделали трепанацию черепа, он почти месяц находился в коме. В 2018 году актер умер.

Ранее жена Караченцова Людмила Поргина рассказывала, что он умирал медленно.