Предлагали большие деньги: Дибров объяснил, почему отказался вести шоу «Дом» на ТНТ

Дмитрий Дибров признался, что ему предлагали стать ведущим реалити-шоу «Дом» на телеканале ТНТ. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец.

Бывший ведущий интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» признался, что к нему с таким предложением обратился бывший директор телеканала Романа Петренко.

«Предлагал вести эту программу и за большие деньги. Такие, которые, в общем, даже сегодня хороши. Я отказался», — рассказал Дибров.

Телеведущий отметил, что был знаком с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым, когда тот задумывал проект. Вместе они работали на программе «Взгляд», которая шла на ОРТ.

Дмитрий Дибров был ведущим «Кто хочет стать миллионером?» более 15 лет. В 2023 году его заменила Юлианна Караулова. Он не стал критиковать певицу и отметил, что зрители постепенно к ней привыкнут.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал об отношениях с молодой женой Полиной, с которой начал встречаться, когда девушке было только 17 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы вместе уже 15 лет. Однако телеведущий допускает, что когда-то у его возлюбленной может завязаться роман на стороне.