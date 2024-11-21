Директор Софии Ротару раскрыл правду об оскорблениях певицы в адрес россиян

Директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров ответил на слухи, что она оскорбляла россиян, называя их «мерзкими и гадкими рожами». По его словам, это не соответствует действительности.

Разговоры о том, что Ротару позволяла себе негативно высказываться о слушателях, начались после заявления продюсера Евгения Морозова. Однако представитель артистки отметил, что он никогда лично не был знаком с Софией, поэтому не может знать такие факты.

«Я с Софией Михайловной работаю уже больше 20 лет. Она ничего не говорила о нём, Морозова в её окружении и рядом не было. София Михайловна – очень закрытый человек. Он даже позвонить бы ей не смог, она разговаривает только с близкими людьми», - цитирует слова Лаврова «Абзац».

Кроме того, директор певицы подчеркнул, что он никогда не слышал от нее неприятных слов в адрес российских поклонников.

Напомним, что София Ротару уже несколько лет не приезжает в Россию и отказывается от выступлений в стране. Сейчас она не дает концерты и живет за границей, редко выходя на связь с фанатами в соцсетях.

Ранее в России призвали конфисковать квартиру певицы Софии Ротару.