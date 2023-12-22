Предлагает бутылку за одежду: обнищавший Алексей Панин* нашел работу в США

Переехавший из Испании в США актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает жаловаться на нехватку денег. Но артист старается исправить свое положение и устроился на работу.

Выяснилось, что Алексей* работает ведущим игры «Мафия» в дорогом ресторане. Актер воспользовался своим амплуа из фильма «Жмурки» и устраивает игры в стиле 90-х. Он призывает участников приходить в соответствующем образе, а за лучший наряд обещает угостить алкогольным напитком, пишет mk.ru.

«За лучший лук с меня бутылка», — объясняет артист.

Компанию в игре Панину* составляет комик Александр Незлобин, бывший участник шоу Comedy Club. В одном из интервью артист тоже жаловался на нехватку денег и говорил, что подрабатывает таксистом.

Напомним, ранее Алексей рассказывал, что продолжает заниматься творчеством. В США у него есть много «интересных проектов». Например, он готовится к участию в новом спектакле. Несмотря на наличие работы, актер пожаловался на финансовые трудности, вот почему он недавно попросил у подписчиков помощи. По его словам, в Америке все очень дорого.

*(признан иноагентом на территории РФ)