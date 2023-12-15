Актер Алексей Панин* пожаловался на дорогую жизнь в США и попросил помощи

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на дорогую жизнь в США и попросил помощи. Об этом сообщает издание mk.ru.

Артист давно не проживает на территории РФ. Несколько лет назад он перебрался в Испанию, однако недавно Алексей уехал и оттуда. Теперь Панин* проживает в США. В личном блоге он рассказал, как складывается его жизнь за рубежом.

Артист отметил, что продолжает заниматься творчеством. В США у него есть много «интересных проектов». Например, он готовится к участию в новом спектакле. Несмотря на наличие работы, актер пожаловался на финансовые трудности, вот почему он попросил у подписчиков помощи.

«В Америке все дорого, поэтому если у кого-то есть желание помочь, вам по карману это особо не ударит», — высказался Панин*.

Ранее дочь Алексея Панина* призналась в агрессивном отношении к выпивающему отцу. Подробности смотрите в этой статье.

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*признан иноагентом на территории РФ