«Предела совершенству нет»: перекроивший внешность Киркоров снова оказался у пластического хирурга

С конца прошлого года Филипп Киркоров стал менять свою внешность, чтобы предстать на юбилейных концертах совершенно новым человеком. Он обратился к звездному хирургу Тимуру Хайдарову и попросил сделать ему тело, которое у него было 30 лет назад. Специалист, уже работавший со многими знаменитостями, вызов принял и провел ряд операций, из-за которых певца перестали узнавать поклонники.

Врач полностью удовлетворил все желания Филиппа. У него ушли лишние килограммы, появились кубики на прессе, стал более четким рельеф всех мышц. Однако все эти изменения устраивали певца недолго, и спустя пару месяцев после восстановления он вновь наведался в центр пластической хирургии Хайдарова. Об этом он сам рассказал в социальной сети.

«Предела совершенству красоты нет. У нас сегодня очередные стремления к прекрасному. Настроение самое лучшее! У нас все самое лучшее впереди и спереди. И в руках этого потрясающего мастера. Ждите скоро сенсацию! И какую!» - объявил Киркоров, но не раскрыл, что именно решил изменить в себе в этот раз.

Напомним, что после последней операции Филипп заявлял, что больше ничего не будет делать со своим телом, так как всегда в совершенствовании себя нужно вовремя остановиться. Также он утверждал, что пластический хирург не трогал его лицо, хотя эксперты в области медицины уверены – артист лукавит и на самом деле все-таки ложился под нож ради омоложения.