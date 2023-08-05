Предчувствовал уход жены: Раймонд Паулс показал прощальную песню

Близкий друг Вайкуле Раймонд Паулс не присутствовал в Юрмале на фестивале. Причиной являлось то, что он не любит подстраиваться под форматы шоу. Однако его отсутствие было обусловлено и смертью супруги.

Раймонд Волдемарович прожил с женой в счастливом браке более 60 лет. Ходили слухи, что его супруга последнее время страдала от тяжелой болезни.

Поэт-песенник Илья Резник рассказал, что Паулс предчувствовал уход возлюбленной. Недавно вышла в свет его новая композиция «Реквием», которая стала будто пророческой, пишет Woman.ru.

Также Резник отметил, что незадолго до смерти супруга Паулса была госпитализирована в больницу. Обеспокоенный друг пытался позвонить, но композитор вышел на связь.

Напомним, что Лана Пола умерла в возрасте 84 лет. Проблемы со здоровьем у нее начались ещё в 2022 году, когда ей сделали операцию на ногу.

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