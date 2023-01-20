Предчувствовал неладное: всплыли последние слова Романа Костомарова перед комой

Уже вторую недею Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии в столичной больнице «Коммунарка». Фигуриста экстренно госпитализировали с пневмонией, и теперь все близкие и поклонники спортсмена молятся за его здоровье. Медики напрямую связываются с женой олимпийского чемпиона Оксаной Домниной, но она предпочитают не давать никаких комментариев по поводу мужа. Однако ясно одно – сейчас идет борьба за жизнь Костомарова.

Если еще несколько дней назад обсуждали, сможет ли Роман продолжить заниматься фигурным катанием, то теперь родные Костомарова надеются, чтобы он хотя бы открыл глаза. В СМИ не первый день пытаются выяснить причину возникновения заболевания спортсмена, и пока все эксперты сходятся в одном – фигурист слишком много работал и участвовал в шоу даже с высокой температурой, чего делать было катастрофически нельзя. Но Роман жил фигурным катанием и не мог подводить зрителей.

Костомаров не раз признавался в любви своему делу. И он сделал это в очередной раз прямо перед тем, как его забрали на скорой. За день до госпитализации спортсмен давал интервью в YouTube-шоу «Хватит слухов» на «Центральном телевидении». Там он произнес слова, которые могут показаться пророческими. Роман говорил, что счастлив заниматься любимым делом даже после завершения карьеры, ведь зачастую спорт – это короткий путь, который рано или поздно должен окончится.

«Не в каждом спорте у тебя есть продолжение спортивной карьеры и возможность заниматься любимым делом, зарабатывать и продлевать свой творческий и спортивный путь», - сказал Роман Костомаров.

Ранее стало известно об ухудшении состояния фигуриста. Ночью у него остановилось дыхание.