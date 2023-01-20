Остановилось дыхание: к Костомарову срочно вызывали реаниматологов

Недавнее сообщение о стабилизации состояния Олимпийского чемпиона Романа Костомарова, вызвавшее облегчение у следящих за ним поклонников, оказалась преждевременным.

Напомним, что вчера спортсмена отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом, что, по идее, могло бы свидетельствовать об улучшении его самочувствия.

Однако сегодня к Костомарову в срочном порядке была направлена бригада реаниматологов: у Романа остановилось дыхание.

По информации главного врача клиники, где лежит олимпийский чемпион, ЭКМО – последняя инстанция, и применяется в тех случаях, когда обыкновенный аппарат ИВЛ уже не справляется.