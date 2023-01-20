14:33, 20 января 2023
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Остановилось дыхание: к Костомарову срочно вызывали реаниматологов
Недавнее сообщение о стабилизации состояния Олимпийского чемпиона Романа Костомарова, вызвавшее облегчение у следящих за ним поклонников, оказалась преждевременным.
Напомним, что вчера спортсмена отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом, что, по идее, могло бы свидетельствовать об улучшении его самочувствия.
Однако сегодня к Костомарову в срочном порядке была направлена бригада реаниматологов: у Романа остановилось дыхание.
По информации главного врача клиники, где лежит олимпийский чемпион, ЭКМО – последняя инстанция, и применяется в тех случаях, когда обыкновенный аппарат ИВЛ уже не справляется.
- Поэтому подключение к аппарату вентиляции лёгких, действительно, может говорить об улучшении, однако спортсмен по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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