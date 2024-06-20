«Предчувствие у меня было нехорошее»: друг сына Вячеслава Зайцева обнародовал его предсмертное сообщение

Певец Юлиан рассказал о последнем сообщении сына модельера Вячеслава Зайцева. Егор старался поддерживать связь с другом, но незадолго до смерти неожиданно пропал.

Приятель Зайцева-младшего признался, что постоянно узнавал о его состоянии и очень беспокоился. Однако Егор всегда его успокаивал и говорил, что все будет хорошо.

«Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: «Братан, не переживай! Всё будет хорошо». Это оказалось последним его сообщением», - сообщил Юлиан mk.ru.

По словам артиста, он пытался связаться с другом, но у него не получалось.

«Предчувствие у меня было нехорошее, но я верил в лучшее. А вчера вечером узнал, что его больше нет...» - рассказал певец.

Напомним, что новость о смерти Егора Зайцева появилась вечером 19 июня. Он умер от рака спустя год после похорон знаменитого отца.

Ранее появилось фото умирающего Егора Зайцева из больницы.