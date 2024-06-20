«Предчувствие у меня было нехорошее»: друг сына Вячеслава Зайцева обнародовал его предсмертное сообщение
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Певец Юлиан рассказал о последнем сообщении сына модельера Вячеслава Зайцева. Егор старался поддерживать связь с другом, но незадолго до смерти неожиданно пропал.
Приятель Зайцева-младшего признался, что постоянно узнавал о его состоянии и очень беспокоился. Однако Егор всегда его успокаивал и говорил, что все будет хорошо.
«Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: «Братан, не переживай! Всё будет хорошо». Это оказалось последним его сообщением», - сообщил Юлиан mk.ru.
По словам артиста, он пытался связаться с другом, но у него не получалось.
«Предчувствие у меня было нехорошее, но я верил в лучшее. А вчера вечером узнал, что его больше нет...» - рассказал певец.
Напомним, что новость о смерти Егора Зайцева появилась вечером 19 июня. Он умер от рака спустя год после похорон знаменитого отца.
Ранее появилось фото умирающего Егора Зайцева из больницы.