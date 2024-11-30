«Предателям руки не протягиваю»: Алена Водонаева отказалась мириться с Айзой-Лилуной Ай спустя 10 лет вражды

Алена Водонаева ответила Айзе-Лилуне Ай, пожелавшей помириться с ней спустя 10 лет после ссоры. Телеведущая назвала бывшую подругу предательницей и заявила, что никогда не сможет простить ее из-за угроз раскрыть секреты.

На днях бывшая жена Гуфа стала гостьей шоу Алены Жигаловой, где она сообщила о своем желании помириться с Водонаевой. Девушка призналась, что всегда с большим трепетом и любовью относилась к заклятой подруге и что даже была готова оказать ей помощь, если это необходимо. Кроме того, по словам Айзы, уже давно пора забыть про все грубости, сказанные друг другу, и отпустить старые обиды.

Лилуна-Ай призналась, что уже готова наладить контакт с блогершей. Однако сама Алена таких откровений не оценила. Она не скрывает, что может дать человеку второй шанс при условии, если с ним были открытые конфликты без лицемерия и предательств: так было у нее с Ольгой Бузовой и Викторией Боней.

Водонаева сообщила, что держит обиду на экс-супругу рэпера. Алена вспомнила, как однажды получила от Айзы сообщения с угрозами, что та публично раскроет ее самые главные секреты. После чего Алена оборвала все связи с блогершей, так как с предателями дружить отказывается.

«Это очень подло и некрасиво, когда в какой-то момент пути расходятся, а человек начинает говорить, что расскажет какие-то истории. Поэтому это исключено. Я не прощаю предательства, но я могу помириться с лютым врагом... Я предателям руки никогда не протягиваю», — заключила Алена в беседе с изданием The Voice.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева раскрыла причину многолетней вражды с Викторией Боней.