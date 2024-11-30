«Какие наивные, вообще!»: Алена Водонаева раскрыла причину многолетней вражды с Викторией Боней

Накануне Алена Водонаева появилась на вечеринке по случаю дня рождения своей бывшей соперницы Виктории Бони, с которой не общалась почти 20 лет. В беседе с журналистами телеведущая раскрыла причину конфликтов с моделью. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс» и публикует соответствующие кадры.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что они с Викторией Боней уже несколько лет как помирились и поддерживают теплые отношения. Более того, они познакомили своих детей и теперь дружат семьями. Многие думали, что причиной вражды знаменитостей были мужчины, но Алена Водонаева опровергла эти слухи.

«Какие наивные, вообще! Вы думаете, что мужчины стоят того, чтобы из-за них враждовать? Особенно мужчины, которые приходят участвовать в реалити-шоу. Было бы вообще из-за чего враждовать. Нашлись тут Томы Крузы и Брэды Питты. Нет, конечно», — заявила телеведущая.

Алена Водонаева объяснила, что изначально у нее были конфликты с экс-ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Однако телеведущая отметила, что ее отношения с Викторией Боней превратились на проекте в «жуткую вражду» из-за конкуренции.

«Враждовали, потому что чувствовали конкуренцию друг в друге. Обе яркие, своенравные, стервозные, молодые, горячие, каждая хотела перетянуть на себя одеяло, быть первой красавицей и, конечно, были стычки. Сначала такая история у нас была с Олей Бузовой, но, когда пришла Вика, вот там схлестнулись лед и пламень. Действительно, поистине Водонаева и Боня — это была жуткая вражда», — высказалась Алена Водонаева.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня рассказала о драке с Аленой Водонаевой. Модель заявила, что телеведущая разбила ей лицо и оставила шрам.