Предательство Валерия Меладзе довело его старшую дочь до страшной болезни

Валерий Меладзе развелся с первой супругой Ириной в 2014 году. На протяжении нескольких лет он изменял ей с певицей Альбиной Джанабаевой, и в какой-то момент правда всплыла наружу, а семья, которую артист строил много лет, распалась.

Развод сильно сказался на жизни Ирины и ее дочерей. Первое время боль от ухода любимого человека была с ней постоянно, но потом она обратилась к вере и стала чаще посещать церковь. Постепенно это начало помогать, и в конечном итоге экс-супруга Меладзе пришла в себя после расставания.

Многие близкие практически сразу приняли новое увлечение Ирины, кроме ее старшей дочери Инги. Она не понимала мать, наблюдала за ней, но не вмешивалась. Сама женщина тоже не хотела давить на нее, так как понимала, что на тот момент она была уже взрослым 20-летним человеком. Все изменилось, когда Инга сильно заболела. Ее сразила страшная пневмония, из-за которой девушка даже не могла встать с постели. Тогда мать предложила ей пособороваться, и та согласилась.

«Она настолько не могла выйти из этой болезни, что, когда я ей сделала предложение, она, как говорится, созрела», - рассказала Ирина в интервью телеканалу «Спас».

Напомним, что Ирина с Меладзе прожила в браке 20 лет. Супруга музыканта до последнего не знала о том, что у ее мужа есть другая женщина. Догадываться она начала только примерно за два года до окончательного разрыва отношений. Женщина даже не предполагала, что ребенок Джанабаевой на самом деле является сыном Валерия.

Ранее бывший продюсер Валерия Меладзе рассказал, для какой публики артист продолжит в будущем давать концерты.