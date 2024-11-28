Заподозренный в спонсировании ВСУ комик Александр Гудков заговорил о «ядерном оружии»

Вернувшийся в Россию шоумен Александр Гудков заявил, что эпатажная одежда является для него не просто средством самовыражения, а «ядерным оружием».

«Любую плохую одежду — конечно, я ее не считаю плохой — могу носить, как будто бы мое тело, которое не очень стандартно, ее еще и облагораживает. Так что это и мое оружие, и моя броня. «Некое мое ядерное оружие», — сказал он в YouTube-шоу Саши Сулим.

Гудков также признался, что больше всего в жизни боится стать похожим на поющего комика Александра Ревву, который уже и сам не понимает, где экранный образ, а где он сам.

В 2022 году Гудков выступил с антироссийским заявлением и улетел за границу, однако летом 2024 года вернулся из-за отсутствия заработков. Узнав о появлении Гудкова в Москве, общественники напомнили, что он цинично пародировал песню «Я русский» в исполнении Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Кроме того, Гудков выступал на концерте в поддержку ВСУ в Латвии и призывал жертвовать Украине деньги в Турции.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил порталу «Страсти», что Александра Гудкова будут проверять на финансирование ВСУ.