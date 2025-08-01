Предательство многолетней дружбы: Милявская призналась, что восстановила отношения с Киркоровым

Певица Лолита Милявская вновь поддерживает отношения с коллегой по цеху Филиппом Киркоровым. После «голой вечеринки», которую устроила блогер Настя Ивлеева, звезды оборвали связь. Причиной тому, по словам исполнительницы, стало «предательство многолетней дружбы».

Милявская рассказала о взаимоотношениях с Киркоровым в подкасте «Недудь» на «Новом радио». Лолита заявила, что услышала от певца нелестное высказывание в свой адрес после скандальной вечеринки Ивлеевой, на которой, он, к слову, тоже был. Это очень задело исполнительницу хита «На Титанике».

«Мне прислали интервью, где Филипп в очередной раз говорит про Настю, и среди прочего он произносит фразу, сейчас произнесу ее дословно: „И вообще же пьяным на карачках по подиуму не ползал“. Речь шла об артисте Милявской. Когда я это услышала, я посчитала это предательством многолетней дружбы», — рассказала артистка.

Ранее Лолита рассказала о желании стать бабушкой. Но при этом певица не собирается завершать карьеру и уходить на пенсию.