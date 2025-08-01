61-летняя Лолита Милявская готовится к роли бабушки: на пенсию не уйдет

Певица Лолита Милявская рассказала, что уже хочет стать бабушкой. Однако, по ее словам, она не будет той родственницей, на которую можно будет всегда сплавить младенца. Артистка собирается продолжать зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать внука.

В подкасте «Нового радио» «НеДудь» 61-летняя Лолита отметила, что сидящая дома бабушка – это не про нее. Даже после появления внука на свет певица планирует не прекращать работать. По мнению Милявской, лучше она будет зарабатывать на ночных нянь, чем сама не будет спать.

«Я из тех бабушек, которые будут по-прежнему зарабатывать на няню, потом на обучение. Конечно, да, посюсюкать. Но это не про сон по ночам, это заработок на тех, кто будет не спать по ночам», - рассказала Лолита.

При этом совсем от нежностей с внуком певица не собирается отказываться. Она поделилась, что иногда будет выходить гулять с ребенком и проводить с ним время.

К слову, у Лолиты есть одна дочь Ева. Ей уже 26 лет и живет она в Болгарии, при этом певица старается часто видеться с наследницей.

Ранее Лолита раскритиковала мужчин-артистов.