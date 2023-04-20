Предательство, беременная медсестра или квартира: почему 90-летний Киркоров решил развестись с женой

Около недели назад появилась информация, что 90-летний отец Филиппа Киркорова решил развестись с женой после 26-ти лет брака. О причине певец рассказывать не стал, а его супруга Людмила Смирнова так и вовсе заявила, что муж не разговаривает с ней. Ходили слухи, что виной разлада в семье стала новая любовь Бедроса Филипповича, которая еще и беременна от него. Однако друг артиста считает иначе.

Правозащитник вокалиста Александр Добровинский признался, что только приступил к рассмотрению дела. По его словам, условие у Киркорова-старшего одно – поскорее стать свободным человеком. При этом о причинах развода он тоже не распространяется. А вот приятель певца оказался более разговорчивым. Он заявил, что жена Бедроса Филипповича нарушила их договор, по которому одна квартира в Новгороде должна быть оформлена на него, а вторая на нее. Людмила же в тайне переоформила на себя обе недвижимости.

«Бедрос узнал, что жена переоформила на себя и вторую квартиру. Поэтому и привлек Добровинского, хотел вернуть себе жилье. Но Филипп его отговорил: мол, оставь Людмиле, все-таки прожили вместе столько лет», - цитирует слова источника издание kp.ru.

Если Киркоров-старший все-таки не будет судиться за недвижимость, то в его распоряжении после развода останутся квартиры в Москве и дом в Болгарии. А вот Смирнова будет владеть апартаментами и трехэтажным особняком в Новгороде.

Напомним, Филипп Киркоров выдвигал совсем другую версию развода отца. Он признавался, что 90-летний артист вновь влюбился в женщину, которая о нем долгое время заботилась. Решение родителя певец принял и пожелал ему счастья.