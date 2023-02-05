Предательство Авербуха: Марина Анисина не смогла молчать

Фигуристка Марина Анисина рассказала о начале своей спортивной карьеры и о предательской стороне Ильи Авербуха.

Оказалось, что Анисина состояла в паре с Авербухом в юниорах. Их танцевальный дуэт приносил золото и зрительскую симпатию. Однако самый разгар сезона 1992/1993 обернулся для Анисиной разочарованием. Авербух, увлеченный Ириной Лобачёвой, променял напарницу.

Анисина призналась, что держит обиду на фигуриста. Авербух держал в тайне свой уход, и она не смогла своевременно найти нового партнёра. Вскоре Анисина уехала во Францию, где создала дуэт с Гвендалем Пейзера.

Примечательно, но на Олимпиаде в 2002 году Анисина и Пейзера обошли пару Авербуха с Лобачевой одним голосом и получили золото.

Ранее мы писали, что Илья Авербух испарился, когда врачи объявили об ампутации пальцев у Романа Костомарова.