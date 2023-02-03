Илья Авербух испарился, когда врачи объявили об ампутации пальцев у Романа Костомарова

Российский фигурист Илья Авербух взял паузу от соцсетей. Последний пост спортсмена датирован 9 января. С того времени он будто испарился.

До этого Авербух активно публиковал фото в соцсетях, но почти месяц не дает о себе знать.

Некоторые связывают молчание фигуриста с неудобными вопросами, которые задают Авербуху в связи с госпитализацией фигуриста Романа Костомарова.

Не исключено, что Авербух сделал перерыв для отдыха с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. Недавно она сообщила о поездке. Возможно, муж сопровождает ее в путешествии. Точной информации на этот счет нет.

3 февраля стало известно, что врачи ампутируют пальцы ног у Костомарова. За пальцы на руках идет борьба – медики делают все возможное, чтобы избежать ампутации.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января. Сообщалось, что в новогодние праздники он отработал около 40 шоу. Согласно контрактам от 2022 года, за каждый спектакль спортсмен получал 162 тыс. рублей.