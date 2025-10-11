«Предатели зарабатывают, поливая Россию грязью, а патриотов уничтожают»: Вика Цыганова «разнесла» шоу-бизнес

Вика Цыганова возмутилась происходящим в культурной жизни России. В своем Telegram-канале певица заявила, что Алла Пугачева и другие «предатели» продолжают зарабатывать в РФ, в то время как артистов-патриотов «убирают» со сцены.

В личном блоге Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что музыкальные агентства подали иск против экс-участника группы Hi-Fi Мити Фомина из-за исполненных им на концерте песен «Моя Москва» и «Тёмная ночь». Поводом стало то, что правообладателей возмутили появившиеся в Сети кадры с выступления. Певица выразила негодование из-за несправедливости, творящейся в культуре России, когда артисты позволяют себе непристойное поведение на сцене, а «страдают» патриоты.

«Спел патриотические песни — получай иск в суд на полмиллиона! <…> Исполнитель не нарушил условия, а с него все равно требуют компенсацию. Есть ли у нас в стране вообще какая-то идеология? <…> Патриотам после концертов многотысячные иски прилетают, зато Шнур безнаказанно матерится со сцены, Крид устраивает разврат перед детьми, а заезжие рэперы вообще алкоголизм и наркоманию пропагандируют. Вот им почему-то иски никакие не прилетают», — высказалась Вика Цыганова.

Певица также напомнила, что эмигрировавшие знаменитости все еще имеют источники дохода в РФ, при этом оскорбляя своих соотечественников и Родину. Вика Цыганова возмутилась, что артистов, которые действительно поддерживают свою страну в тяжелое время, незаслуженно «уничтожают».

«Иноагенты, экстремисты и предатели, такие как Пугачева, Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) и прочие беглые звезды, продолжают зарабатывать в России миллионы рублей в год, поливая Родину грязью. Ну а если артист Родину любит, поддерживает армию и поет патриотические песни, его уничтожают и душат исками. Вот как это выглядит», — заявила артистка.

Ранее Вика Цыганова дала совет Егору Криду после скандального концерта с откровенными танцами: «Он должен задуматься о спасении своей души. Ему стоит обратиться к Церкви».

*признана иноагентом на территории РФ