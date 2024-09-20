Певицу Лайму Вайкуле решили через суд лишить оставшейся части бизнеса в России

Бизнесмен Шираз Мамедов решил через суд лишить уехавшую в Латвию певицу Лайму Вайкуле доли в российской компании, которая до сих пор приносит ей прибыль.

Как пишет Telegram-канал Mash, Мамедов и Вайкуле в начале 2000-х создали совместную компанию LaimaLux Group, российский филиал которой ООО «Лайма-люкс рус» занимается салонами красоты и продажей косметики, мебели и других аксессуаров.

Известно, что Вайкуле принадлежало 49% компании, а Мамедову – 51%. В 2022 году исполнительница хита «Вернисаж» передала свою долю Мамедову. При этом зарегистрированная в Латвии компания Laimalukss SIA продолжает значится в списке учредителей, поэтому бизнесмен решил через суд добиться исключения иностранной организации из числа участников общества.

При этом ООО «Лайма-люкс рус» заинтересовались общественники. Еще в 2023 году они обратили внимание, что средняя годовая выручка компании составляет 300–400 млн рублей, однако чистая прибыль не превышает нескольких тысяч рублей.

Ранее актер Борис Галкин рассказал о «барном» прошлом певицы Лаймы Вайкуле. Он заявил, что ее сознание формировалось в кабаке, поэтому артистку интересуют только деньги.