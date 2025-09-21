«Предателей Родины нужно останавливать»: Дмитрий Певцов сделал заявление после интервью Аллы Пугачевой

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил с заявлением после скандального интервью Аллы Пугачевой. В беседе с РИА Новости артист резко осудил певицу за ее высказывания и призвал останавливать предателей России.

По мнению Дмитрия Певцова, людей, которые на словах становятся предателями Родины, необходимо останавливать. В особенности это касается тех, кто является или когда-либо являлись лидерами общественного мнения. Актер убежден: в нынешнее непростое время подобные громкие высказывания, которые позволила себе Алла Пугачева, не должны оставаться без реакции.

«Мы все российские граждане, а она, насколько я понимаю, российская гражданка… Живем под действием законодательства гражданского и уголовного. Если человек не попадает и не бывает виноват в каком-либо из этих аспектов, то, как говорится, Бог с ним. С другой стороны, время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то, лидерами общественного мнения», — заявил Дмитрий Певцов.

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) после трех лет молчания и жизни в эмиграции. Алла Пугачева открыто выразила свою политическую позицию, чем возмутила общественность. Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал певицу «предателем Родины» и призвал лишить ее звания народной артистки России, а также пообещал привлечь ее к уголовной ответственности.

Ранее адвокат Александр Трещев потребовал лишить Аллу Пугачеву доходов от авторских отчислений в России.

*признана иноагентом на территории РФ