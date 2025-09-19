Алла Пугачева может остаться без многомиллионных доходов в России

Адвокат Александр Трещев дополнил свой иск к уехавшей из России Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей требованием лишить певицу возможности зарабатывать на авторских отчислениях.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, исполнительница хита «Мадам Брошкина» ежегодно получает доход в 28 миллионов рублей за использование ее песен, в том числе написанных в советское время, на различных площадках.

Отмечается, что деньги распределяются через Российское авторское общество (РАО).

Как подчеркнул Трещев, доходы от старых хитов «не должны спонсировать антироссийские настроения».

Ранее адвокат Сергей Жорин прокомментировал новости о том, что с певицы Аллы Пугачевой требуют 1,5 млрд рублей через суд. Он заявил, что у автора иска нет шансов получить эти деньги, и предположил, что его целью является лишь пиар.

Также сообщалось, что Алле Пугачевой грозит уголовное преследование из-за высказываний о Джохаре Дудаеве. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой может быть возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.