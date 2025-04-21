«Предатель России»: Виталий Бородин «разнес» Ивана Урганта, публично исполнившего «гимн Израиля»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, исполнившего со сцены переделанный «гимн Израиля». В своем Telegram-канале политический деятель посочувствовал шоумену и назвал его «предателем России».

16 апреля Иван Ургант отпраздновал 47-летие в Израиле, где также не упустил возможности поздравить с днем рождения уехавшую из РФ Аллу Пугачеву, спев ее хит «Миллион алых роз». Однако особое внимание публики телеведущий привлек, исполнив «гимн Израиля», переделав песню Олега Газманова «Москва».

«Белый мрамор твоих синагог, / Теплый запах от свежей мацы, / Вот в ульпане закончен урок, / Ведь теперь мы — израильцы!» — спел Иван Ургант.

Виталий Бородин разделил позицию народа, не оценившего перформанс артиста, зарабатывающего за рубежом. Глава ФПБК резко осудил поступок Ивана Урганта, показавшего себя «предателем России».

«Он исполнил песню „Москва, звонят колокола“, но в необычном варианте: переделанную под гимн Израиля, которую спел в стране НАТО. Этот поступок говорит многое. Вывод однозначен — Ургант показал себя как типичный представитель Запада и предатель России. Такой выбор вызывает только сожаление и разочарование», — заявил Виталий Бородин.

Такого же мнения придерживается и Яна Поплавская: она считает, что Иван Ургант «изуродовал» посвященную Москве песню и поглумился над собственной Родиной. Актриса также дала понять, что после этого поступка не считает шоумена патриотом России.

Напомним, Иван Ургант пропал с российских телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Недавно в Сети «всплыло» старое интервью актера, в котором он назвал условия своей эмиграции: «Нет возможности зарабатывать, <…> внутреннее ощущение, что жить больше невозможно».

Ранее сообщалось о том, что Минюст РФ может признать Ивана Урганта иноагентом после новостей о бизнесе в Париже.