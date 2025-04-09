Минюст может признать Ивана Урганта иноагентом после новостей о бизнесе в Париже

Минюст начал проверку деятельности телеведущего Ивана Урганта. Если у артиста найдут источники финансирования за границей, его могут признать иноагентом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, Министерство юстиции Российской Федерации решило провести проверку после запроса депутата Госдумы фракции «Справедливая Россия — За правду» Николая Новичкова. До этого в СМИ появилась новость, что у Ивана есть бизнес в Париже, который он оперативно закрыл после того, как о нем стало известно. Сам телеведущий это отрицает.

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», - сообщает ТАСС.

Напомним, что Иван Ургант пропал с экранов после начала СВО. Его подозревали даже в эмиграции, но сам он заявлял, что никогда не уезжал из России. Сейчас артист зарабатывает на заграничных концертах с Владимиром Познером и часто намекает поклонникам, что скоро вернется на ТВ. Но пока неизвестно, произойдет ли это или нет.

Ранее Иван Ургант с женой задолжали более 100 тысяч рублей по коммунальным платежам.