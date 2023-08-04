«Предатель»: Назаров жестко опустил уехавшую из России Чулпан Хаматову

Народный артист РФ Юрий Назаров рассказал о разочаровании в своей коллеге Чулпан Хаматовой. Он назвал ее предателем и заявил, что ей должно быть стыдно за свое поведение по отношению к стране, в которой ее любили.

В интервью Аргументам и фактам Назаров признался, что раньше считал Хаматову хорошей актрисой. А вот события прошлого года показали, что человек она не очень. Юрий Владимирович не понимает, как она могла отвернуться от России, где обрела свою популярность.

«Предатель. Стыдно ей, что она из России, да? Пусть лучше постыдится того, как она себя повела по отношению к стране и зрителям, где ее любили», - отметил артист.

Напомним, что Чулпан Хаматова после событий февраля прошлого года сделала ряд скандальных высказываний и переехала из России в Латвию. Там она начала новую жизнь и стала вновь строить карьеру. Первое время актрисе было крайне непросто. У нее совсем не было работы, а те спектакли, на которые ее приглашали, прямо перед премьерой отменялись.

Тяжело Хаматовой было и из-за отсутствия поддержки, ведь после ее отъезда от нее отвернулись не только поклонники, но и многие коллеги. Звезды отечественного шоу-бизнеса неоднократно высказывались против Чулпан, и критики становилось все больше из-за поведения актрисы. Так, многих она возмутила, когда поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге. Не выдержала даже телеведущая Лера Кудрявцева и раскрыла свое отношение к артистке.