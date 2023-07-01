«Господи, прости мою душу грешную»: Кудрявцева показала истинное отношение к Хаматовой

Лера Кудрявцева болезненно отреагировала на недавние высказывания Чулпан Хаматовой о сносе памятника Пушкину и акции «Бессмертный полк». Хаматова также поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге.

Телеведущая «Секрета на миллион» заявила, что не может удержаться от нецензурной лексики после просмотра интервью с Хаматовой. Однако звезда вспомнила, что поставила себе запрет на неприличную лексику, поэтому спустя 10 минут шока Кудрявцеву затошнило, сообщает издание The Voice.

Также Кудрявцева отметила, что желает выплеснуть свои эмоции, но изо всех сил держит себя в руках. Однако вскоре телеведущая выпустила пост в своем Telegram-канале.

«Господи, прости мою душу грешную, — написала Кудрявцева.

Также Кудрявцева вспомнила о том, что Хаматова была соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь» и помогала онкобольным детям. Однако после таких добрых поступков нынешнее поведение актрисы вызывает недоумение у Кудрявцевой.

Ранее мы писали, что актриса Чулпан Хаматова заговорила о своем возвращении в РФ.