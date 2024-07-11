«Предатель, иного слова нет»: Раиса Рязанова обратилась к Андрею Макаревичу*

Народная артистка России Раиса Рязанова заявила, что никогда не была поклонницей творчества лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), а после его побега в Израиль и резких высказываний в адрес России считает певца предателем.

Как пояснила Рязанова, в советские годы Макаревича* многие любили и почитали, поэтому то, что он сейчас говорит о родной стране и соотечественниках «возмутительно».

«Хочется спросить его: Андрей*, а что с совестью у тебя? Что с душой? Это ведь самого себя не уважать - плохо говорить о своей стране, где ты родился, где твои предки похоронены», - сказала актриса изданию aif.ru.

Говоря об участии Макаревича* в русофобском мероприятии Лаймы Вайкуле в Юрмале, на котором собирали деньги для ВСУ, актриса однозначно заявила, что лидер «Машины времени» - предатель.

«А уж то, что он Украине помогает... Предатель, иного слова нет для него», - заключила артистка.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в защиту певицы Аллы Пугачевой и заявила, что сбежавшая сначала в Израиль, а потом на Кипр певица «достойно представляет» Россию.

*Признан иностранным агентом на территории России