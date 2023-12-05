Певица Суханкина высказалась об отъезде Пугачевой из России

Солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Маргарита Суханкина поделилась мнением о поступке Аллы Пугачевой, которая в минувшем году покинула родину и переехала жить в Израиль. Ее слова приводит Kp.ru.

Как призналась певица, поклонники не могут точно знать, что именно стало причиной отъезда Примадонны из России. Она подчеркнула, что также невозможно узнать, было ли это решение самой артистки или она следовала за своим мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Солистка «Миража» призвала не обсуждать тему отъезда Пугачевой, не обладая точной информацией.

В то же время знаменитость отметила, что не стала бы поступать аналогичным образом, поскольку всегда имеет собственную точку зрения.

«У меня есть своя четкая позиция, свои взгляды и чтобы вот так кто-то куда-то утащил, такого быть не может - я же не баран на веревочке», - заявила Суханкина.

Ранее гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин высказался по поводу отъезда артистки из России.