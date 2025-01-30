«Корежить начало»: Лолита поссорилась с депутатом из Красноярска в соцсетях

Певица Лолита Милявская поссорилась с депутатом из Красноярска Еленой Пензиной. Женщины высказались друг о друге в соцсетях после скандалов с концертами. Об этом сообщает mk.ru.

Депутат краевого заксобрания заявила, что выступает против концертов Лолиты и Дианы Арбениной в Красноярске. По ее мнению, выступления этих артистов не «придутся по вкусу бойцам и их семьям».

Лолита отреагировала на это в официальном чате.

«Это самый простой способ привлечь внимание – раскритиковать известную личность», – отметила звезда.

Лолита назвала заявления Пензиной «комплексом Герострата». А депутат напомнила артистке про то, что она периодически входит «не в ту дверь».

«Наделяя меня комплексом Герострата, вы тем самым пытаетесь себя олицетворить с Артемидой – богиней целомудрия, Лолита Марковна, целомудрия! Но мне думается, что для женщины, способной публично ползать в полуголом виде на коленях это прямо перебор», – заявила Елена.

Депутат в беседе с журналистами пояснила, что не ожидала реакции Лолиты на свои слова.

«Ну раз уж снизошла, скажу так – в правильное место бьем мы, товарищи патриоты, раз эту пошло-безвкусную тусовку так корежить начало», – поделилась она.

Также Пензина добавила, что ей не нужна популярность за счет известных людей. Она заявила, что у Лолиты есть проблема с тем, что она «людей мерит по себе».

«Я же не заставляла ее быть пошлой и ползать полуголой по полу. Что касается известности это вещь приходяще-уходящая, мне достаточно своей известности», - пояснила она.

Ранее Яна Поплавская обратилась к Лолите Милявской после отмены ее концертов в Кузбассе.