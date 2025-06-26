«Предал русских кур ради французских?»: у актера Дмитрия Назарова новое онлайн-хобби

Уехавший из России актер Дмитрий Назаров решил стать звездой мукбанга (поедание блюд на камеру — прим. ред.). Видео, на которых он наслаждается пищей, экранный шеф-повар из «Кухни» выкладывает в своей соцсети.

К слову, зрителей своей новой рубрики Назаров называет «мои дорогие тиктокнутые огузки». На роликах артист наслаждается блюдами, сопровождая свои действия чавканьем и стонами. Не забывает он при этом и о хейтерах, которые обвиняют его в предательстве родины. В одном из своих роликов, после поедания жареной курицы, он так и говорит:

«Никакой я не предатель. Что я там предал, русских кур ради французских? Да бросьте», — пожимает плечами на камеру актер.

Ранее мы писали о том, что уехавший Дмитрий Назаров оказался никому не нужен за границей. Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала его хорошим актером, который просто совершил большую ошибку.

По ее мнению, причиной провала Назарова вне родины стало его незнание иностранных языков. В любой стране мира звезда «Кухни» остается иноязычным, что является большим минусом для профессии.