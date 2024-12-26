«Предал родителей и сына»: Отар Кушанашвили раскритиковал Тимму и высмеял страдания Седоковой

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, покончивший с собой после развода с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Анной Седоковой, своим поступком предал родителей и маленького сына.

«Янис Тимма стал одной из тех деревяшек, которые кинули в печку, чтобы пламя разгорелось. Люблю – не люблю. Он трусливо предал своих родителей и сына от первого брака», - высказался журналист в YouTube-шоу «Какаво?».

Как подчеркнул Кушанашвили, своим «идиотским, чмошным, склизким, вонючим, трусливым поступком» Тимма обесценил усилия миллионов людей, которые борются за жизнь.

При этом журналист также выразил уверенность в том, что Седокова не скорбит о смерти экс-мужа. Он заявил, что видео, на котором певица лежит под капельницей – постановочное.

«Аня, сколько тебе лет? Ну какой пиар-директор, если ты хочешь показать капельницу, и она показывает эту панораму, как тяжело и как она переживает», - посмеялся Отар.

Он также подчеркнул, что его не интересуют разговоры о личной жизни Тиммы и Седоковой, а также заявления юриста Екатерины Гордон на эту тему, так как парня уже нет, и этого он ему никогда не простит.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоится прощание с ним в Рижском крематории.

Ранее Анна Седокова вышла на связь и заявила, что находится в больнице и лечится от нервного срыва после смерти Яниса Тиммы. Артистка пожаловалась, что у нее «пока не получается жить как раньше», и призналась в любви покойному спортсмену.