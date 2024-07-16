«Предал Родину»: певица Варвара рассказала, что произойдет с уехавшими из РФ артистами

Певица Алёна Сусова, выступающая под псевдонимом Варвара, заявила, что уехавшие из России после начала СВО артисты являются предателями. По ее мнению, в такие моменты нельзя покидать страну. Своими мыслями она поделилась в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». Подробности приводит «Абзац».

Знаменитость подчеркнула, что покинувшие страну звезды скучают и грустят, так как у человека есть лишь одна Родина. По мнению Варвары, когда человек уезжает в другую страну, то лишается семьи и друзей.

«Там [за границей] этого нет. Там нужно либо с детства совсем жить, чтобы понимать менталитет каждой страны, либо ты просто считаешься человеком, который предал Родину. Я так это расцениваю. Я никого не обвиняю, но так и есть. В сложные моменты уезжать отсюда было просто нельзя», – заявила исполнительница.

Певица сравнила российскую культуру с западной и назвала плюсы. Она считает, что таких городов как Москва – нет нигде. Варвара отметила потрясающие музеи, природу и экскурсии. Звезда уточнила, что историческую красоту можно увидеть еще и в Италии, но точно не в Америке.

«Когда там история началась? Собралась кучка людей где-то в каком-то году, триста лет назад. А мы это гораздо раньше всё имели. Поэтому я считаю, что [неправильно] уезжать из такой страны, где в любой театр заходишь и понимаешь, что у тебя сейчас будет наслаждение. Это же классно. [Куда] там можно пойти, в том же Израиле? Там другие ценности», – убеждена знаменитость.

Также артистка признавалась в том, что многие уехавшие звезды скоро вернуться. По ее словам, за границей они не будут востребованы и останутся без денег.

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