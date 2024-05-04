«Праздник язвительных комментариев»: Ксения Собчак нецензурно высказалась после интервью Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак вступилась за оскандалившуюся после организации «голой» вечеринки блогершу Анастасию Ивлееву, на которую обрушилась новая волна хейта после опубликованного 3 мая интервью, в котором она рассказала о поездке в Донбасс, удалении постов с критикой СВО и мечтах сделать «честные» СМИ.

«Вижу прямо праздник язвительных комментариев, мемов и шуток про Настю и ее интервью», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она заверила, что многие, кто сейчас «оттягивается» по полной на унижении Ивлеевой, далеко не святые люди, с кучей своих компромиссов, страхов, косяков и «зашкваров».

«Но как же приятно кинуть им свой камешек. Просто поразительно!» - возмутилась Собчак.

Журналистка также выразила уверенность, что если бы все последовали заповеди Христа «Не судите, да не судимы будете», то Telegram стал бы немым.

В завершении своего гневного поста Ксения не смогла сдержать эмоций и в нецензурной форме потребовала оставить Ивлееву в покое.

Напомним, 3 мая Настя Ивлеева дала первое интервью после четырех месяцев молчания. Она рассказала, что в марте ездила в Донбасс, заявила, что не планирует уезжать из России и заверила, что оказывает поддержку российским военным.

Ранее продюсер Вадим Цыганов заявил, что Ивлеева не заслуживает прощения. Он также напомнил, что блогерша дружит с журналисткой Ксенией Собчак, а все, что с ней связано - это «античеловеческое что-то».