«Это нечисть»: муж Вики Цыгановой о поездке Ивлеевой в Донбасс и ее дружбе с Собчак

Продюсер Вадим Цыганов заявил, что оскандалившаяся на «голой» вечеринке блогер Анастасия Ивлеева не заслуживает прощения. Муж певицы Вики Цыгановой выразил уверенность, что ее поездка в Донбасс - лишь притворство и игра на публику.

Он также напомнил, что блогер дружит с журналисткой Ксенией Собчак, а все, что с ней связано - это «античеловеческое что-то».

«Я всю эту свору считаю непонятно кем. Это жидкие люди, которые заполняют любое пространство и мимикрируют под любую ситуацию во времени. Это нечисть», - заявил Цыганов в беседе с NEWS.ru.

Муж Вики Цыгановой заверил, что ему и его друзьям на фронте такие люди не нужны. Он не исключил, что следующая поездка Ивлеевой в Донбасс может закончиться трагически, так как «ей чем-нибудь кинут в голову».

По мнению Цыганова, «доверчивый русский народ» прощает все прегрешения таким «тварям», как Ивлеева или Филипп Киркоров. При этом он выразил уверенность, что у названных артистов есть два гражданства, поэтому они не являются русскими «ни по духу, ни по чему».

«Мне стыдно говорить про Ивлееву, это грязь», — заключил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Анастасии Ивлеевой. Он призвал дать девушке шанс на нормальную жизнь, так как произошедшее в клубе «Мутабор» стало для нее серьезным испытанием.