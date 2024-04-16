«Капец ты дед»: Алла Михеева трогательно обратилась к Урганту в его день рождения

16 апреля известному российскому телеведущему Ивану Урганту исполнилось 46 лет. В последнее время он не появляется на ТВ и не выходит в свет. Но коллеги о нем не забыли. Крайне трогательное поздравление записала Алла Михеева: ролик она выложила в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Экс-соведущая Ивана сделала трогательную нарезку из лучших выпусков программы «Вечерний Ургант» под песню «Ты не верь слезам» Шуры. Михеева призналась шоумену в любви, появившись в кадре с шариком, надпись на котором гласила: «Капец ты дед».

«Я вас и нас всех очень люблю», — отметила Алла.

В комментариях россияне присоединились к поздравлениям телеведущего. Они признались, что скучают по Ивану и ждут его возвращения на ТВ.

С днем рождения шоумена поздравили многие звезды шоу-бизнеса: Агата Муцениеце, Ирина Безрукова, Юлия Топольницкая и другие.

Телеведущий также напомнил о себе в праздник. Иван выложил в соцсетях черно-белый снимок, на котором он позирует на набережной Невы в Санкт-Петербурге.

Ургант не появляется на телевидении с весны 2022 года. Недавно он сыграл главную роль в новом фильме Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Шоумен проводит много времени с родными и занимается благотворительностью: неделю назад он пожертвовал миллион рублей детям с онкологическими заболеваниями.

До этого актер Сергей Никоненко обратился к шоумену Ивану Урганту с призывом пойти на СВО. Таким образом, считает народный артист, ведущий искупит свою вину.