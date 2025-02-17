Правозащитники попросили отменить концерты Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге

В Комитет культуры Санкт-Петербурга и губернатору города Александру Беглову направили обращение с просьбой отменить концерты певца Филиппа Киркорова. Инициаторами выступила правозащитная группа «Радетель».

На просьбу правозащитников обратило внимание издание «Абзац».

В публикуемом заявлении говорится, что «творчество Филиппа Киркорова в значительной мере представляет собой деструктивную идеологию».

Правозащитники напомнили, как артист взбирался на христианский крест на своих концертах, участвовал в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, появившись в трусах и прозрачном сетчатом комбинезоне, пропагандировал девиантное поведение, алкоголизм и нецензурную брань в ряде клипов.

«Основываясь на вышеизложенной информации, просим не допустить выступлений Филиппа Киркорова в городе Санкт-Петербурге», – сказано в заявлении, датированном 17 февраля.

Известно, что артист собирается выступить в конце апреля в БКЗ «Октябрьский». В марте певец планирует выйти на сцену на «Золотом граммофоне».

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал сайту «Страсти», что Киркоров обиделся на него. Обида связана с тем, что адвокату удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении певца.