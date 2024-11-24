Правообладатели «Мастера и Маргариты» пожаловались на прокат фильма во Франции. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Продюсерская компания «Марс Медиа», которая участвовала в создании картины «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина заявила о незаконных показах фильма во Франции.

Представители компании отметили, что среди стран, которые приобрели права на показ фильма есть Турция, Италия и Израиль. Официальные показы во Франции должны были состояться позже. Теперь продюсеры планируют обратиться с иском в суд.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Локшина вышел в прокат 25 января 2024 года. Суммарно картина заработала около миллиарда рублей при бюджете в 1,2 миллиарда рублей.

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