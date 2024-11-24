«Ничего оскорбительного в моих фразах не было»: автор песни «По полюшку» подала в суд на Любовь Успенскую

Автор музыки и текста песни «По полюшку» подала в суд на Любовь Успенскую еще летом. Наталья Лапина уверена, что певица нарушает авторские права, регулярно исполняя композицию на концертах. Теперь стало известно, что автор хита выступила с претензиями в адрес знаменитости в новом иске. В беседе с Kp.ru адвокат артистки Елена Сенина ответила на заявления Натальи Лапиной и подчеркнула, что «намерена выиграть суд».

В ответ на обвинения автора песни Елена Сенина ранее отметила, что между Натальей Лапиной и певицей был «заключен контракт на ту сумму, которая соответствует действительности» и «оплачена». Однако автор хита в новом иске заявила, что права на композицию не передавались, и потребовала опровергнуть эти сведения, порочащие ее. Более того, она потребовала с ответчиков денежные средства в размере 50 тыс. рублей.

По словам адвоката Любови Успенской, требования автора песни «не основаны на законе». Елена Сенина считает, что таким образом Наталья Лапина лишь пытается привлечь к себе внимание. Собеседница издания также дала понять, что намерена доказать свою правоту и выиграть суд.

«Я являюсь адвокатом и доношу позицию своих доверителей корректно, как это и было сделано в случае Лапиной. Ничего оскорбительного и, тем более, порочащего в моих фразах не было. Поэтому в данном случае я могу подозревать, что Лапина инициирует данный процесс с целью повышения собственной популярности, так называемого пиара. И второе: с целью получения документации, которой у нее по той или иной причине не оказалось. А именно договора с Успенской. Суд я намерена выиграть, как, впрочем, и всегда», — заявила Елена Сенина.

Ранее сообщалось о том, что автор песни «По полюшку» вновь обрушилась на Любовь Успенскую и пригрозила ей очередным судом.