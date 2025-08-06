«Право на личное пространство»: Татьяна Буланова объяснила отказ некоторых звезд фотографироваться с фанатами

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова объяснила, почему иногда знаменитости хамят своим поклонникам и отказывают им в совместных фотографиях. Слова певицы приводит Общественная Служба Новостей.

По словам исполнительницы, у каждого артиста на это есть свои причины. Порой это связано с личной безопасностью той или иной звезды.

«А иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь. Важно помнить, что звезды — тоже люди и у них есть право на личное пространство», — рассказала Буланова.

Кроме того, обладательница премии «Овация» отметила, что отказ не всегда стоит воспринимать как неуважение или холодность. В свою очередь, сама Буланова всегда с радостью откликается на просьбы фанатов сделать фото с ней или дать автограф.

Ранее мы писали о том, как танцор Татьяны Булановой ответил на критику своей хореографии.