«Правильное направление»: Буланова высмеяла Киркорова за сходство с ней после пластики лица

Совсем недавно стало известно о том, что Филипп Киркоров сделал очередную пластическую операцию. После проведенной манипуляции поклонники отметили: поп-король отечественной эстрады стал похож на Татьяну Буланову. В эксклюзивной беседе с Пятым каналом артистка прокомментировала ситуацию.

Так, знаменитость сообщила, что к пластическим операциям относится нормально. Вот почему она не стала осуждать Киркорова. При этом Буланова с юмором отреагировала на сходство Филиппа с ней. Татьяна считает: для певца это — хороший знак.

«Похорошел! Интересно, надо посмотреть. Я его поздравляю. Идет в правильном направлении», — с иронией высказалась Татьяна.

Также артистка пояснила: сама она не готова на данный момент лечь под нож хирурга. У Булановой есть места, которые она хотела бы в себе исправить, однако все ее желания — лишь планы на далекое будущее.

Ранее Татьяна Буланова заговорила о детях от молодого избранника. Знаменитость не отрицает, что вновь может стать мамой. Подробности читайте в этой статье.