«Это может сделать суррогатная мама»: Татьяна Буланова заговорила о детях от молодого избранника

Совсем скоро в жизни Татьяны Булановой произойдут большие перемены. Дело в том, что артистка получила предложение руки и сердца от 34-летнего Валерия Руднева. Возлюбленных не смущает разница в возрасте, поэтому уже в этом году они сыграют свадьбу. В новом интервью для портала «ФАН» знаменитость раскрыла некоторые подробности семейной жизни.

Выяснилось, что Татьяна не исключает возможности появления ребенка от Руднева. Тем не менее звезда считает: дети — очень большая ответственность, поэтому им с Валерием нужно все тщательно обдумать.

«Я была психологически готова только к первому ребенку. Тогда я понимала, что должна исполнить свой какой-то женский долг — родить ребенка. Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, поскольку это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать. Он — не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы не мешал спать», — высказалась Буланова.

Узнав об этой новости, поклонники артистки пришли в восторг и поспешили поздравить ее с обретенным женским счастьем. К слову, дети Татьяны от предыдущих браков также радостно отреагировали на изменения в жизни звездной мамы. «Когда они узнали, что мы решили пожениться, то у них было столько же радости, сколько и у меня», — резюмировала певица.

Ранее стала известна истинная причина ухода Дани Милохина из «Ледникового периода». Подробности читайте в этой статье.