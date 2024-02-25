«Правильно выбранные камни наполняют женщину силой»: певица Лада Дэнс рассказала про свой талисман

Певица Лада Дэнс заявила, что лучший подарок для женщины —драгоценности. Исполнительница хитов «Девочка-ночь», «Аромат любви», «Один лишь раз» призналась, что любит дорогие украшения. Об этом сообщает «7Дней.ru».

«Я обожаю украшения. И самые красивые, конечно же, дарили любимые мужчины. Даже если я украшения не ношу, все равно не отдаю и не продаю их», — поделилась Лада Дэнс.

По мнению певицы, правильно подобранное украшение может стать талисманом. Так вышло и в ее случае.

«Вообще правильно выбранные камни наполняют женщину силой. У меня есть любимое кольцо с сапфиром. Когда я надеваю его, то прямо чувствую очень мощную энергию. И день складывается наилучшим образом», — призналась артистка.

Ранее мы писали о том, что Лада Дэнс рассказала о планах открыть собственный музыкальный лейбл. Певица отметила, что у нее уже больше ста новых песен и она хочет все это реализовать. Однако на данный момент сделать это сложно, поскольку требуется большое количество денег.