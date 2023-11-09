«Она так решила»: Пахмутова первый день рождения провела не как обычно
Юлиан заявил, что Пахмутова находится в скорби и не будет отмечать день рождения.
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Композитор Александра Пахмутова из-за смерти мужа, поэта-песенника Николая Добронравова решила не праздновать день рождения. Об этом сообщил певец и близкий друг семьи Юлиан.
Подробности приводит Пятый канал.
«Она сегодня не празднует день рождения, потому что она находится в скорби, у нее умер Николай Николаевич…», - рассказал Юлиан и отметил, что впервые композитор не отмечает праздник, «как это обычно было».
«Застолье, песни, все собираются – такого в этот раз нет», - отметил он.
Юлиан звонил Пахмутовой 9 ноября и поздравлял с днем рождения. По его словам, композитор чувствует себя хорошо, «все с ней рядом».
Добронравов умер в сентябре в возрасте 94 лет. Пахмутова находится в угнетенном состоянии и учится жить без мужа, с которым была в браке 67 лет.
Ранее певец Лев Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой. Он заявил, что композитор «держится неплохо».