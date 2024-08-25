«Правильно относится к любимой»: Люся Чеботина раскрыла секрет успеха Стаса Михайлова

Люся Чеботина раскрыла секрет успеха Стаса Михайлова.

Исполнительница хита «Солнце Монако» стала участницей творческого вечера, посвященного артисту, в рамках международного музыкального конкурса «Новая волна». Люся поделилась, что восхищается не только творчеством Стаса, но и его трепетным отношением к девушкам.

По словам Чеботиной, песни Михайлова стали популярны как раз потому, что в них он призывает мужчин боготворить своих женщин и дарить им все цветы мира. Артист показывает, что девушки заслуживают всего самого лучшего.

Также Люся пожелала всем женщина найти мужчин таких же, как ее коллега по цеху.

«Я хочу, чтобы все мужчины были немного Стасом Михайловым, потому что он правильно относится к своей любимой, как за ней ухаживать, как ее любить, дарить ей все цветы, моря и океаны. Мне хочется, чтобы у каждый девочки был такой мужчина, чтобы она себя чувствовала в безопасности и сохранности, чтоб он ей песни Стаса Михайлова пел на ночь», — завила Люся в беседе с NEWS.ru.

Ранее мы писали о том, что певица Люся Чеботина рассказала о знакомстве с новым возлюбленным.