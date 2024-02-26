«Правильно»: Елена Драпеко поддержала запрет сериала с Михалковой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко и заслуженная артистка России Елена Драпеко отреагировала на удаление из онлайн-кинотеатров сериала «Алиса не может ждать» с Анной Михалковой в главной роли. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Правильно, что запретили. У нас сейчас такой бардак в сфере кинематографии, и его пора прекращать. Дело не в цензуре, так как сериал вышел несколько лет назад», - заявила Драпеко.

Депутат отметила, что эксперты потратили время на изучение сериала, после чего дали ему свою оценку. Она добавила, что в данном случае Роскомнадзор обладает правом изъять проект из публичного доступа.

Напомним, сериал «Алиса не может ждать» режиссера Натальи Мещаниновой удалили из российских онлайн-кинотеатров 23 февраля. Причиной удаления стало выявление Роскомнадзором нарушений в некоторых эпизодах сериала.

Ранее Елена Драпеко положительно оценила поездку певца Филиппа Киркорова в ДНР.