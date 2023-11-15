Могилу актрисы Нины Ургант на Комаровском кладбище залили бетоном

Памятника на могиле актрисы Нины Ургант до сих пор нет – через месяц исполнится два года, как скончалась знаменитость. Стало известно, что могилу залили бетоном – по всей вероятности, он будет фундаментом для памятника.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

По информации источника, бетонное основание неровное, из-за чего на месте образуются лужи. Корреспонденты издания лично в этому убедились, побывав на Комаровском кладбище.

Могилу Ургант легко найти – погост находится недалеко от центрального входа. На могиле нет живых цветов – только искусственный венок. Крест с указанием имени просто лежит. Два портрета Ургант присыпаны песком.

Ранее сын артистки Андрей Ургант говорил, что столкнулся с проблемой при установке памятника. Оказалось, что его трудно транспортировать, а на кладбище очень тесно. В сентябре он рассказывал о работе над монументом: проект и камень для него выбраны.