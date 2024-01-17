Правильная единица: муж Вики Цыгановой выступил с предложением к певцу SHAMAN

Продюсер и композитор Вадим Цыганов назвал певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, правильной единицей. Он признался, что Вика Циганова хотела бы выступить на одной сцене с этим молодым исполнителем.

«Это артист, у которого все впереди, очень хотелось бы его увидеть на одной сцене с Викторией Цыгановой», - сказал композитор в беседе с «Вечерней Москвой».

По его мнению, SHAMAN на сегодняшний момент является одним из главных открытий российской музыкальной индустрии. Более того, на него «направлены все ресурсы нашей великой родины».

«У Вики есть большое желание выступать на одной сцене с теми, кто поет о России и любит свою страну, — подчеркнул Цыганов.

Он также выразил уверенность, что с годами творчество Ярослава станет более зрелым и чувственным.

Ранее мы писали, что билеты на сольные концерты певца Ярослава Дронова за год значительно выросли в цене. Желающим увидеть выступление артиста придется заплатить от 2500 до 8000 рублей. При этом еще в 2023 цены на билеты составляли 1800 до 5000 рублей.