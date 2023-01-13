Правда всплыла после смерти: что связывало Олега Табакова и Ольгу Спиркину

Известный советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист СССР Олег Табаков скончался в 2018 году в возрасте 82-х лет. В фильмографии мэтра насчитываются десятки легендарных проектов, среди них «Глаз Божий», «Семнадцать мгновений весны», «Живые и мертвые» и другие. Но прославился Табаков не только своим талантом, но и любовными похождениями. Бывший художественный руководитель Московского Художественного театра постоянно был на устах из-за своей слабости к красивым девушкам.

Всего пару лет назад все обсуждали роман Табакова с актрисой Еленой Прокловой, которая после смерти мэтра заявила о домогательствах с его стороны. Однако по признанию Станислава Садальского, это не единственный сексуальный скандал с участием режиссера, о котором стоит говорить. По его утверждению, у Табакова был роман с актрисой Ольгой Спиркиной.

В беседе с изданием «BLITZ+» Спиркина затронула эту тему и решила дать опровержение словам Садальского. Она заявила, что все, что он сказал по поводу их романа с Табаковым, - ложь.

«У меня с Садальским была такая же история. Я как-то сидела с ним рядом в конкурсе. После этого выходит статья, где Садальский рассказал, что Спиркина поведала ему за бокалом шампанского о своих отношениях с Табаковым. Это полное вранье. Я вообще эту тему с ним не обсуждала. Это подло, низко, недостойно», - сказала Ольга Спиркина.

Напомним, что в последнее время Садальского уже не первый раз ловят на лжи. Недавно Станислав заявил, что его коллега Татьяна Кравченко страдает алкоголизмом. Теперь актриса намерена судиться с ним, так как все его слова являются клеветой.