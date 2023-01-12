«На горшок»: Стас Садальский дал совет объявившейся после пропажи Татьяне Кравченко

Актер театра и кино Стас Садальский резко ответил своей коллеге Татьяне Кравченко после ее возвращения. Артистка угодила в громкий скандал, когда не вышла на сцену в Санкт-Петербурге. Садальский тогда написал, что его партнерша не смогла работать из-за алкоголизма.

Публика была в шоке, но большинство поддержали женщину. Она объявилась и стала отрицать обвинения. По словам звезды, она просто не захотела выходить на сцену со Стасом из-за личной неприязни. Он нашел, что ответить. Мужчина опубликовал в соцсетях откровенный пост.

«Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу. <...> Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей три года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника», – начал Стас.

Садальский сравнил Кравченко с королевой, но отметил, что она не может самостоятельно принимать решения, с кем ей работать, а с кем нет. Ведь у нее есть контракт, условия которого она обязана соблюдать. Актер считает, что его коллега подставила не только организаторов спектакля, но и поклонников.

«Есть, в конце концов, партнеры по сцене, на которых Татьяне Эдуардовне наплевать, как и на зрителей, которым она сейчас «безмерно благодарна за поддержку». Им она может пудрить мозги сколько хочет. А в нашей среде все прекрасно понимают, что произошло», – добавил артист.

Ранее мы писали, с чего началась вся эта неприятная история.